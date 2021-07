Secret Story : Une candidate emblématique est devenue maman, Emilie Nef Naf balance

L'info a été balancée par une autre ! Bloquée dans son train mercredi 7 juillet 2021 en Italie, Émilie Nef Naf a passé le temps en échangeant avec sa communauté Instagram. Cette fois, la maman de Menzo (7 ans) et Maëlla (9 ans) a évité toutes les questions en rapport avec sa possible séparation avec Jérémy Ménez et à la place, elle s'est replongée dans ses souvenirs liés à Secret Story.

C'était en 2009, et Émilie Nef Naf avait remporté le jeu ! En partageant des vidéos de cette époque, un internaute s'est demandé si elle était encore en contact avec une ancienne candidate, à savoir Sabrina Guerdener. Et la réponse est oui ! La jeune femme a même annoncé une très bonne nouvelle : "Elle est devenue maman elle aussi."

Si Sabrina préserve du mieux qu'elle le peut sa nouvelle vie loin des caméras, il est possible de constater qu'avec son compagnon, un charmant brun dont l'identité est méconnue, elle a accueilli un adorable bébé. Ses photos de profils sur Facebook et Instagram mettent même à l'honneur le bambin dans les bras de sa maman. En revanche, impossible de savoir si Sabrina a donné naissance à un petit garçon ou une petite fille ni son âge et encore moins son prénom ! Une vraie Secret Story...