Xavier Delarue pleure la mort de son père, terrassé par le coronavirus

Suite à la publication de ce message, Tatiana Laurens-Delarue (mariée depuis plus de douze ans à Xavier) s'est exprimée dans la section réservée aux commentaires : "A vie dans notre coeur et notre âme, car nous avons eu tellement de chance de compter ce grand monsieur parmi nos proches. Son aura, rire, sourire, bonne humeur, voix, histoires et discours... nous influenceront pour l'éternité ... On l'aime pour toujours. Et tu as été a la hauteur des espérances qu'un papa, peut attendre de son fils aîné. Avec tout mon Amour pour ton papa qui était et restera aussi le mien."

Nous leur adressons toutes nos condoléances.