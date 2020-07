Tatiana-Laurence et Xavier Delarue divorcent : rupture choc après 17 ans d'amour

L'année 2020 est décidément bien difficile pour Xavier Delarue. Après la mort de son papa en mars dernier du Covid-19, l'homme de 42 ans doit affronter une autre épreuve douloureuse : celle de sa rupture et de son divorce avec Tatiana-Laurence.

Vous avez malheureusement bien lu, le couple emblématique révélé dans la saison 1 de Secret Story (en 2007) se sépare définitivement. C'est l'acteur des Mystères de l'amour (TMC) qui a annoncé la triste nouvelle sur Twitter, ce vendredi 17 juillet 2020. "Quelques mots que Nous voulions pour partager... Merci de Respecter notre Volonté de discrétion. Xavier Delarue & Tatiana-Laurence", ont tout d'abord pu lire ses abonnés. En dessous se trouvait un texte annonçant leur divorce.

"Par ces quelques mots, je vous annonce la fin d'une magnifique histoire d'amour, de complicité, de combat, de peine et de joie entre Tatiana-Laurence et moi. En effet, le 15 juillet dernier, nous avons signé l'arrêt et la fin de quatorze ans de mariage et dix-sept ans de vie commune par le biais d'un divorce à l'amiable. Dans la force de ce que nous sommes et continuerons à être l'un pour l'autre, rien de notre vie ne sera dévoilé et divulgué de ce que nous avons partagé toutes ces années", a tout d'abord écrit Xavier Delarue. Après avoir remercié leurs fans de leur soutien indéfectible ces dernières années, l'acteur a demandé aux personnes qui les suivent de respecter leur choix. "Nous ne laisserons aucune place à la spéculation ou aux rumeurs. Nous sommes, chacun, les templiers de notre histoire et de ce que nous avons partagé la moitié de notre vie. Je vous demande donc le plus grand respect de notre pudeur. Aujourd'hui, Tatiana Laurence se consacre à ses nouvelles activités. Pour ma part, je m'occupe de la cérémonie de mon papa qui aura lieu en Guadeloupe cet été avant de retrouver les tournages", a-t-il conclu. Une bien triste nouvelle qui devrait en choquer plus d'un tant le couple était emblématique.