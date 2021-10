Tatiana Laurence enceinte et victime d'un accident : Xavier donne de ses nouvelles

Tatiana Laurence connait de nombreux stress ces derniers temps. Après les rumeurs d'infidélité, la candidate de la première saison de Secret Story (2007) a été victime d'un accident de la route. De retour auprès de sa chère et tendre après un bref passage à Cannes pour la soirée d'ouverture du 4ème Canneseries au Palais des Festivals à Cannes, le 8 octobre 2021, l'acteur des Mystères de l'amour (TMC) a donné de ses nouvelles.

Le beau métisse de 43 ans a posté une photo en noir et blanc. On peut y voir le corps de Tatiana Laurence, enceinte de leur premier enfant. Xavier et elle sont allongés et le futur papa a une main posée sur le ventre de sa belle. "Tout ira bien. Je serai toujours à tes côtés, tu portes notre enfant, celui qui va concrétiser 20 ans d'acharnement et d'arrachement parfois dans la plus grande douleur. Celui que nous avons prié et tant attendu. Celui qui arrive quand tout était perdu et terminé. Peu importe le reste et l'avenir nous serons ENSEMBLE. Back in Real Life", peut-on lire ne légende.