Xavier Delarue fidèle et victime "de mensonge" : inquiète pour la santé de son bébé, Tatiana s'exprime

Tatiana Laurence a-t-elle été trompée par Xavier Delarue ? Après avoir inquiété et attristé ses abonnés avec son message publié puis supprimé, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 1, en 2007) a rétabli la vérité sur son compte Twitter, ce lundi 3 octobre 2021.

Non, Xavier Delarue n'a pas été infidèle à Tatiana avec sa collègue des Mystères de l'amour Marjorie Bourgeois. Si elle pensait réellement que son mari l'avait trompée, la belle blonde qui est enceinte de son premier enfant a finalement découvert qu'il n'en était rien et à tenu à le faire savoir à ses abonnés. Après avoir demandé aux internautes d'arrêter d'insulter son cher et tendre, la future maman a assuré que Xavier avait été victime "de mensonge et d'invention" depuis un an. "Finalement, c'est une fausse relation prononcée par jalousie ou bien vengeance. (...) Invention qui a été répétée dans le but de faire du mal", a-t-elle écrit.

Tatiana a promis que Xavier était "innocent" et elle en a eu la preuve. Il n'existe qu'une amitié, "pas saine peut-être des deux côtés", avec Marjorie Bourgeois (l'interprète de Stéphanie Dorville). "Alors stop je vous prie mes anges. Je suis fatiguée de cette histoire inventée. Ce n'était pas le bon moment. (...) J'ai la certitude que vous saurez faire en sorte d'arrêter ce cauchemar et me soulager. J'en ai besoin en ce moment, croyez-moi. Mon hyperthyroïdie ne me permet pas ce genre de stress, d'angoisse. Ce n'est pas bon pour moi et surtout pour notre bébé", a-t-elle conclu.

Tout autant touché par la déferlante de haine qui a suivi, Xavier Delarue a fait savoir aux médisants que le karma se chargerait d'eux. Puis, il a dit à Tatiana ô combien il l'aimait. "Mon futur en enfant sera aussi GRAND que sa maman", a-t-il ajouté.