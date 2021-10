Tatiana-Laurence enceinte et trompée par Xavier ? Révélations choc sur l'acteur et nouvelle rupture

Tatiana-Laurence et Xavier Delarue semblaient filer le parfait amour depuis leur réconciliation il y a quelques mois. Sur un petit nuage, le couple a même annoncé la plus belle des nouvelles cet été : ils attendent leur premier enfant ensemble près de vingt ans après leur coup de foudre l'un pour l'autre. Quelle surprise alors lorsque que la jolie blonde qui se bat contre les violences conjugales s'est saisie de son compte Twitter pour y poster un message de rupture dans la nuit de samedi à dimanche 3 octobre 2021. Pire encore, Tatiana a révélé avoir été trahie par Xavier, lequel lui aurait été infidèle avec une de ses collègues des Mystères de l'amour (TMC).

"Je vous annonce que Xavier Delarue est en couple avec Marjorie Bourgeois. Les deux amants s'aimaient depuis déjà bien longtemps et n'ont pu cesser leur passion commune malgré l'aventure qui a recommencé après notre divorce", ont pu apprendre les internautes. Et pour l'ancienne candidate de Secret Story (2007) d'exprimer son chagrin et sa colère : "Triste de l'avoir appris comme ça, non par eux-mêmes et d'avoir été, dans mon état, complètement trompée par eux deux. Mais je souhaite vous dire la vérité comme ils n'avaient pas les c*****s de vous l'annoncer eux-mêmes, même pas à moi. Je ne vais pas rajouter que je suis triste, anéantie, dévastée, brisée à vie... Vous pouvez imaginer mon état. Fini leurs cachotteries, ils sont libres de vivre leur idylle au grand jour, je les libère ! Bonheur à eux. Je leur souhaite une longue vie d'amour. Le coeur a ses raisons que la raison ignore..."

Tatiana-Laurence Delarue n'a laissé son message en ligne que quelques heures sur Twitter avant de le supprimer. Un laps de temps limité qui a néanmoins suffi pour que certains réagissent et le repartagent en masse. Depuis, elle n'a pas repris la parole. Xavier Delarue et Marjorie Bourgeois ont également gardé le silence.