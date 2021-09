Tatiana-Laurence enceinte et inquiète pour son bébé : "La nature nous joue des tours..."

"La nature nous joue des tours, regrette-t-elle. Chez certaines femmes, c'est en position normal, d'autres la position est antéversée et certaines comme moi-même, rétroversée." Une position qui pourrait entraîner certaines conséquences que la future maman redoute déjà. "Je crains donc de devoir subir une césarienne, or, je rêve d'un accouchement naturel. On verra dans quelques semaines ce que la vie m'offrira. Tant que la santé est au bout de l'aventure, j'assumerai avec force, les épreuves de la vie. Mais j'espère...", poursuit-elle avant de demander aux mamans parmi ses abonnés un retour d'expérience.

Rappelons que l'ex-candidate de Secret Story (saison 1, en 2007) a déjà révélé souffrir d'hyperthyroïdie gestationnelle durant sa grossesse. Un mal qui "peut être dangereux pour votre bébé et vous-même", avait-elle précisé. Cette maladie se traduit par une "fatigue jusqu'à l'épuisement total", un coeur qui est "jour et nuit en course olympique", des migraines répétées ou encore des yeux qui peuvent gonfler dès le réveil. Tant de maux qui inquiètent Tatiana-Laurence. "Mais je reste positive", avait-elle conclu.