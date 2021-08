Tatiana-Laurence enceinte, son baby-bump caché : "disputée", elle met fin au suspens en photo

C'est un bonheur que Tatiana-Laurence et Xavier Delarue attendaient depuis longtemps. Le couple emblématique de la toute première saison de Secret Story (en 2007) attend son premier enfant ! Une magnifique nouvelle officialisée sur leurs réseaux sociaux le 8 août dernier. Pour l'occasion, la jolie blonde et l'acteur des Mystères de l'amour ont partagé une photo d'eux en train d'échanger un baiser et brandissant une première échographie de leur bébé à venir.

Pourtant, cela n'a semble-t-il pas suffi aux internautes, lesquels ont depuis désespérément attendu de voir le ventre arrondi de Tatiana-Laurence. Après avoir joué avec leurs nerfs plusieurs jours, en prenant toujours soin de camoufler son baby-bump, elle a finalement craqué ce jeudi 19 août. En effet, sur Instagram, la jeune femme qui se bat contre les violences faites aux femmes est apparue dans un maillot de bain rouge une pièce, mettant ainsi en avant ses nouvelles formes de femme enceinte. "Vous étiez nombreux à me demander mon #babybump. Certains même, me disputaient de ne pas montrer mon ventre... Surprise !!!! 15 Semaines d'aménorrhée. @xavierdelarue et moi-même avons tellement hâte de le découvrir plus encore, lors de la prochaine échographie. A bientôt pour des nouvelles", a-t-elle légendé.

De son côté, Xavier Delarue a lui aussi franchi le cap de dévoiler les rondeurs de sa femme, n'hésitant pas à la complimenter. "Baby Bump is here ! @tl_delarue il te va tellement bien. Tu verras, ça ira", l'a-t-il rassuré.