Tatiana-Laurence, ex-femme battue : elle reçoit une distinction du gouvernement

Depuis treize ans, Tatiana-Laurence Delarue se bat contre les violences conjugales. Jeudi 3 septembre 2020, elle en a été récompensée. Sur Instagram, celle qui a récemment divorcé de Xavier au bout de dix-sept ans de vie commune, a annoncé avoir participé à la cérémonie des 1 an du grenelle des violences conjugales, à laquelle se trouvait Marlène Schiappa. La secrétaire d'État est celle qui a poussé le gouvernement a distinguer l'ex-candidate de Secret Story après avoir été très touchée par son parcours de vie, ainsi que sa lutte incessante pour le bien être des femmes.

"Très honorée de recevoir cette distinction devant les membres du gouvernement, les associations et professionnels du corps de justice, de l'ordre, médical...", a écrit Tatiana-Laurence Delarue sous une vidéo de la cérémonie. Humble jusqu'au bout, elle a poursuivi en dédiant ce prix à toutes les victimes de violences. "Cette distinction me touche au plus profond de mes cellules, mais elle n'est pas mienne. Elle représente le combat de toutes les victimes quelque soit leur genre, orientation sexuelle, niveau social, zone géographique, culture, religion. Elle appartient aux victimes disparues trop tôt, dans l'obscurité des murs de leur foyer. Ce trophée est la preuve concrète. Il est l'espoir pour toute les victimes détruites, anéanties, que le futur, leur futur sera heureux ! Si j'ai pu m'en sortir... Vous le pouvez aussi. Toutes. Tous."