Tatiana-Laurence et Xavier Delarue à nouveau en couple : ils se retrouvent un an après leur divorce

Un an après leur divorce ils se sont apparemment remis ensemble ! Tatiana-Laurence et Xavier Delarue viennent de poster, à deux minutes d'écart, une photo qui ne laisse aucun doute quant à la nature de leur relation. Au bord de la mer, le couple est à deux doigts de s'embrasser...

Le beau temps n'est pas au rendez-vous sur l'image mais l'amour oui ! Tatiana-Laurence et Xavier Delarue ont apparemment décidé de se donner une nouvelle chance comme ils l'ont dévoilé sur Instagram. "Le coeur n'oublie jamais le lieu ou il a quitté, son meilleur battement... Et puis un Jour, on c'est dit..." a écrit la belle blonde avec un émoji coeur. Et son ex-mari d'ajouter en légende d'une photo quasi similaire : "Et puis un Jour, on c'est dit...", lui aussi suivi d'un émoji coeur.

Une communication bien organisée pour dévoiler leur amour retrouvé. Et leurs fans n'ont pas attendu pour les féliciter en commentaires. Certains n'attendaient que ça, d'autres sont agréablement surpris.