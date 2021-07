Diaporama Tatiana-Laurence et Xavier Delarue à nouveau en couple : ils se retrouvent un an après leur divorce

Tatiana-Laurence et Xavier Delarue à nouveau en couple : ils se retrouvent un an après leur divorce

Tatiana-Laurens Delarue et Xavier Delarue - Couture Ball by Langman Events" Closing Fashion week en Présence de Madame A. Laffont aux platines au Mona Bismarck American Center à Paris. © Pierre Perusseau/Bestimage

Tatiana-Laurence et Xavier Delarue sont de nouveau ensemble, un an après l'annonce de leur divorce. Juillet 2021.

Tatiana Laurens et son mari Xavier Delarue - Dîner de la 41ème édition du Prix The Best à l'hôtel George V à Paris le 25 janvier 2018. © Philippe Baldini/Bestimage