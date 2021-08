Tatiana-Laurence enceinte : elle attend son premier enfant avec Xavier Delarue

Leur amour a résisté au divorce

Après 17 ans d'un amour intense, les jeunes amoureux avaient annoncé, à la surprise générale, leur séparation. Xavier Delarue avait officialisé ce divorce seulement quelques mois après la mort de son papa. Sur son compte Twitter, l'acteur des Mystères de l'amour (TMC) avait déclaré, en juillet 2020 : "Par ces quelques mots, je vous annonce la fin d'une magnifique histoire d'amour, de complicité, de combat, de peine et de joie entre Tatiana-Laurence et moi. En effet, le 15 juillet dernier, nous avons signé l'arrêt et la fin de quatorze ans de mariage et dix-sept ans de vie commune par le biais d'un divorce à l'amiable. Dans la force de ce que nous sommes et continuerons à être l'un pour l'autre, rien de notre vie ne sera dévoilé et divulgué de ce que nous avons partagé toutes ces années".



Fort heureusement, Tatiana-Laurence et Xavier Delarue ont apparemment décidé de se donner une nouvelle chance comme ils l'ont officiellement partagé sur Instagram. "Le coeur n'oublie jamais le lieu où il a quitté, son meilleur battement... Et puis un Jour, on s'est dit...", avait écrit la jolie blonde sur son compte, le 13 juillet dernier