Xavier Delarue : Vibrant hommage après les funérailles de son papa en Guadeloupe

Xavier Delarue vit des jours difficiles. Le 1er avril 2020, le candidat révélé dans la saison 1 de Secret Story (en 2007) a annoncé la mort de son papa des suites du coronavirus, alors qu'il était en Ehpad et mis en quarantaine quinze jours avant la déclaration du confinement national. Quatre mois plus tard, l'ancien mari de Tatiana s'est envolé sur sa terre d'origine, la Guadeloupe, afin de l'enterrer. Ému, l'homme de 42 ans lui a fait un bel hommage sur Instagram, lundi 10 août.

Xavier Delarue a pris la pose la tête baissée, des lunettes de soleil vissées sur le nez, en costume noir, les mains jointes. Le cliché semble être pris au cimetière de Morne-À-l'Eau, où gît son défunt papa. "Ton dernier voyage s'arrête ici, sur cette terre de la Guadeloupe. Terre qui t'a vu grandir. Tel était ton souhait, nous l'avons exaucé. Nous reviendrons te voir dans la plus grande discrétion. Chez toi, chez nous. Au revoir papa", a tout d'abord écrit l'acteur des Mystères de l'amour (TMC).

Après avoir remercié ses fans de leur soutien, Xavier Delarue a annoncé qu'il ne poursuivra finalement pas en justice l'Ehpad dans lequel se trouvait son père. "Par la même occasion je décide, ma famille, mon avocat et moi-même de ne pas aller plus loin concernant les poursuites contre l'Ehpad. Une énorme pensée aux familles dans le même cas que nous et au personnel de santé qui se bat encore contre cette épidémie meurtrière. Mon combat s'arrête ce jour pour vivre sereinement. Accepter c'est comprendre et grandir. Tout se termine ici. Xavier", a-t-il conclu.

Dans cette épreuve, Xavier Delarue peut compter sur le soutien de son ancienne épouse. En commentaire, Tatiana lui a écrit : "Il était beau et sa beauté à présent est dans ton coeur pour l'éternité.... Papa nous protège tous à présent et en particulier, Toi, Xavier, fils aîné qui lui a offert le plus beau, digne, majestueux des au-revoir. Fière de Toi."