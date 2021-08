Tatiana-Laurence enceinte et inquiète : une maladie s'est déclarée, "je pleure pour mon bébé"

Le 13 juillet 2021, un an après leur divorce,Tatiana-Laurence et Xavier Delarue ont dévoilé être de nouveau en couple. Puis, le 8 août, ils ont annoncé qu'ils allaient bientôt avoir un enfant. Depuis, les amoureux partagent des photos pleines d'amour et de baby bump. Mais voilà, jeudi 26 août 2021, Tatina-Laurence a annoncé une mauvaise nouvelle sur Instagram.

Après avoir remercié ses fans pour les nombreux messages qu'elle reçoit concernant sa grossesse, Tatiana-Laurence leur a fait une triste révélation. "La grossesse peut faire apparaître plusieurs maladies plus ou moins dangereuses, pour bébé et maman", a-t-elle tout d'abord écrit en évoquant notamment le diabète gestationnel, la toxoplasmose. Et de préciser : "Pour ma part et, j'en suis beaucoup inquiète, c'est ma thyroïde qui se met à ne plus fonctionner correctement... (L'hyperthyroïdie gestationnelle), je n'en avais jamais entendu parler auparavant... Voilà la raison pour laquelle je vous en fais part, ce mal qui peut être dangereux pour votre bébé et vous-même."

La compagne de Xavier Delarue a expliqué quelles sont les conséquences de cette maladie qu'elle vient de développer : "Fatigue jusqu'à l'épuisement totale... Mon coeur bat à 110 de pulsations par minute, soit, il est jour et nuit en course Olympique... Yeux qui peuvent gonfler fortement au réveil. Migraines extrêmes au quotidien jusqu'à dans la nuque..." Malgré tout, elle fait tout pour rester forte, ne pas montrer sa "fatigue intense" ni ses "endormissements impromptus". Bref, comme elle dit, "elle s'accroche".

Mais en plus de ces maux physiques, Tatiana-Laurence doit faire face à des incertitudes difficiles : "Cette hyperthyroïdie peut disparaitre durant la grossesse comme être définitive dans ma vie. Donc prises de sang, analyses, échographie de la thyroïde chaque mois et cela, pendant un an après la grossesse. Le bébé doit aussi subir des analyses mensuelles, vérifier son coup, goitre qui ne gonfle pas... Ça me touche beaucoup. Je pleure souvent, pour lui, son état, pas pour moi... Mais pour le moment, tout va bien."

"Je suis inquiète oui très... Mais je reste positive... Et ne vous inquiétez pas... Je suis certaine que bébé est une guerrière ou un guerrier et moi... J'en ai vu d'autres..." , conclut-elle plus tard.