Diaporama Tatiana-Laurence enceinte et inquiète : une maladie s'est déclarée, "je pleure pour mon bébé"

1 / 10 Tatiana-Laurence enceinte et inquiète : une maladie s'est déclarée, "je pleure pour mon bébé"

2 / 10 Tatiana Laurence Delarue lors de la conférence de presse de rentrée du groupe NRJ au Musée du Quai Branly à Paris. © CVS/Bestimage

3 / 10 Un an après leur divorce,Tatiana-Laurence et Xavier Delarue ont dévoilé être de nouveau en couple. Puis, moins d'un mois plus tard, ils ont annoncé qu'ils allaient bientôt avoir un enfant.

4 / 10 Un an après leur divorce,Tatiana-Laurence et Xavier Delarue ont dévoilé être de nouveau en couple. Puis, moins d'un mois plus tard, ils ont annoncé qu'ils allaient bientôt avoir un enfant.

5 / 10 Un an après leur divorce,Tatiana-Laurence et Xavier Delarue ont dévoilé être de nouveau en couple. Puis, moins d'un mois plus tard, ils ont annoncé qu'ils allaient bientôt avoir un enfant.

6 / 10 Un an après leur divorce,Tatiana-Laurence et Xavier Delarue ont dévoilé être de nouveau en couple. Puis, moins d'un mois plus tard, ils ont annoncé qu'ils allaient bientôt avoir un enfant.

7 / 10 Un an après leur divorce,Tatiana-Laurence et Xavier Delarue ont dévoilé être de nouveau en couple. Puis, moins d'un mois plus tard, ils ont annoncé qu'ils allaient bientôt avoir un enfant.

8 / 10 Exclusif - Tatiana et Xavier Delarue lors de la 15ème édition du "Challenge Laurette Fugain - Tournoi des Personnalités" au Grand Palais à Paris. Le 7 octobre 2017. © Gorassini-Perusseau/Bestimage





9 / 10 Tatiana Laurens et son mari Xavier Delarue - Dîner de la 41ème édition du Prix The Best à l'hôtel George V à Paris le 25 janvier 2018. © Philippe Baldini/Bestimage