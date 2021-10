Diaporama Tatiana-Laurence enceinte et trompée par Xavier ? Révélations choc sur l'acteur et nouvelle rupture

Tatiana-Laurence enceinte et trompée par Xavier ? Révélations choc sur l'acteur et nouvelle rupture

Exclusif - Tatiana et Xavier Delarue lors de la 15ème édition du "Challenge Laurette Fugain - Tournoi des Personnalités" au Grand Palais à Paris. © Gorassini-Perusseau/Bestimage

Exclusif - Tom Schacht, Marjorie Bourgeois et Xavier Delarue - Les people visitent le Pic du Midi à 3000 mètres d'altitude dans les Pyrénnées à l'occasion du Festival des programmes Jeunesse de Lourdes, le 25 octobre 2020.

5 / 15

Tatiana Laurens et son mari Xavier Delarue - Dîner de la 41ème édition du Prix The Best à l'hôtel George V à Paris le 25 janvier 2018. © Philippe Baldini/Bestimage