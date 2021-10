Tatiana-Laurence Delarue, victime d'un accident de la route : "C'est toujours mortel"

Sur son compte Instagram, ce samedi 9 octobre 2021, Tatiana-Laurence Delarue a partagé sa dernière mésaventure en date. Une mauvaise rencontre avec un sanglier qui a failli lui coûter de nombreuses séquelles.

En story, l'ancienne candidate de Secret Story a partagé la photo d'un sanglier suivi d'un message troublant. "C'était le même animal... Hier soir 20h30, seule en voiture, à 8 minutes de la maison seulement, j'ai cru que c'était la fin. J'ai toujours entendu parler d'accident de voiture qui percute un sanglier, c'est toujours mortel...", a-t-elle d'abord indiqué (voir diaporama). Et de poursuivre : "Le sanglier en plein milieu de la route, sur la ligne blanche, j'étais certaine de le percuter, inévitable... Quand j'ai braqué et me suis retrouvé en 5ème vitesse dans un champ. C'était impossible. Et pourtant..." Un accident évité de justesse pour la jeune femme, enceinte de son premier enfant. "Toute la protection a été avec nous. Aujourd'hui plus qu'hier, je sais que je porte un ange", a-t-elle continué avant de conclure : "Je t'aime mon bébé."

Une vie de couple tumultueuse

En couple avec Xavier Delarue - présent dans la série française Demain nous appartient sur TF1 - la jeune femme de 39 ans a essuyé de nombreuses controverses ces derniers jours. Notamment sur les nombreuses rumeurs au sujet d'une infidélité engendrée par son compagnon. Une histoire qui a sûrement beaucoup inquiété la future mère qui a ensuite tenu à rectifier les choses. Sur la Toile, cette dernière a indiqué que son compagnon a été victime "de mensonge et d'invention" depuis plus d'un an. "Finalement, c'est une fausse relation prononcée par jalousie ou bien vengeance. (...) Invention qui a été répétée dans le but de faire du mal", a-t-elle écrit au sujet de cette fameuse infidélité, mentionnant ensuite être "très fatiguée par cette histoire inventée".