Diaporama Tatiana-Laurence Delarue, victime d'un accident de la route : "C'est toujours mortel"

1 / 13 Tatiana-Laurence Delarue, victime d'un accident de la route : "C'est toujours mortel"

2 / 13 Tatiana Laurence et son mari Xavier Delarue - Dîner de la 41ème édition du Prix The Best à l'hôtel George V à Paris le 25 janvier 2018. © Philippe Baldini/Bestimage

3 / 13 Tatiana-Laurence Delarue sur Instagram.

4 / 13 Laurence Rossignol, Laetitia Casta, Muriel Robin et sa compagne Anne Le Nen , Tatiana-Laurence Delarue - De nombreuses artistes et personnalités marchent contre les violences sexistes et sexuelles (marche organisée par le collectif

NousToutes) de place de l'Opéra jusqu'à la place de la Nation à Paris le 23 Novembre 2019 © Cyril Moreau / Bestimage





5 / 13 Tatiana et Xavier Delarue lors de la 15ème édition du "Challenge Laurette Fugain - Tournoi des Personnalités" au Grand Palais à Paris, le 7 octobre 2017. © Gorassini-Perusseau/Bestimage





6 / 13 Tatiana Laurence et son mari Xavier Delarue - Soirée Shauna Events au Buddha Bar Hôtel à Paris le 27 septembre 2017. Shauna Events est une agence de communication, d'événementiel et de marketing social produisant des personnalités du monde des médias. © Lionel Urman/Bestimage

7 / 13 Tatiana Laurence et son mari Xavier Delarue - Soirée Shauna Events au Buddha Bar Hôtel à Paris le 27 septembre 2017. © Lionel Urman/Bestimage

8 / 13 Tatiana Laurence Delarue lors de la conférence de presse de rentrée du groupe NRJ au Musée du Quai Branly à Paris, le 21 septembre 2017. © CVS/Bestimage

9 / 13 Julien Castaldi et Tatiana Laurence Delarue en marge de la conférence de rentrée du pôle Tv de NRJ Group à la brasserie Polpo à Levallois Perret le 28 juin 2017. © Veeren / Bestimage

10 / 13 Xavier Delarue et sa femme Tatiana Laurence à la soirée de la 40ème édition "The Best Awards" à l'hôtel Four Seasons George V à Paris, le 27 Janvier 2017. © Philippe Baldini/Bestimage





11 / 13 Xavier Delarue et sa femme Tatiana-Laurence Delarue - 4ème cérémonie des Melty Future Awards au Grand Rex à Paris, le 6 février 2017. © Denis Guignebourg/Bestimage

12 / 13 Xavier Delarue et sa femme Tatiana Laurence Delarue - Soirée sur le bateau Maxim's sur Seine organisée par Ismail Benaissi à Paris le 20 mars 2016. © Philippe Baldini/Bestimage