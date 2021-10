"J'ai fait en urgence des examens hier" : Tatiana Laurence inquiète pour son bébé après les rumeurs d'infidélité

On ne sait pas si c'est le cas, mais les récentes rumeurs sur Xavier Delarue ont peut-être joué dans sa décision de consulter en urgence. Pour rappel, dans la nuit de de samedi à dimanche 3 octobre 2021 elle avait écrit un message sur Twitter pour expliquer que le beau métisse de 43 ans le trompait avec sa collègue des Mystères de l'amour Marjorie Bourgeois. "Les deux amants s'aimaient depuis déjà bien longtemps et n'ont pu cesser leur passion commune malgré l'aventure qui a recommencé après notre divorce", avait-elle notamment écrit. Puis, elle a expliqué qu'elle n'avait pas appris la nouvelle par les principaux intéressés et qu'elle était brisée. Un message qu'elle avait fini par supprimer et pour cause, tout ceci serait faux. Le 4 octobre, Tatiana a posté un nouveau message pour expliquer que son mari avait été victime de "de mensonge et d'invention". Finalement, c'est une fausse relation prononcée par jalousie ou bien vengeance. (...) Invention qui a été répétée dans le but de faire du mal", a-t-elle précisé. Elle aurait eu la preuve que Xavier est resté droit et a demandé à ses fans d'arrêter de l'insulter. "Alors stop je vous prie mes anges. Je suis fatiguée de cette histoire inventée. Ce n'était pas le bon moment. (...) J'ai la certitude que vous saurez faire en sorte d'arrêter ce cauchemar et me soulager. J'en ai besoin en ce moment, croyez-moi. Mon hyperthyroïdie ne me permet pas ce genre de stress, d'angoisse. Ce n'est pas bon pour moi et surtout pour notre bébé", avait-elle conclu.