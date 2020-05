Lââm : "Mon mari s'est toujours fait contrôler par la police"

En une phrase, Camélia Jordana s'est mis tout le monde à dos. Elle qui dénonce les violences policières depuis longtemps a osé évoquer le problème dans l'émission On n'est pas couché, le samedi 23 mai 2020. Son débat avec l'écrivain Philippe Besson n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Depuis le début de la polémique, la chanteuse Lââm a plusieurs fois pris la parole sur les réseaux sociaux, ironisant sur la situation, défendant sa consoeur. Mais voilà qu'elle vient de partager une photographie en compagnie de son époux, Robert Suber, pour confirmer qu'un problème existait bien en nos frontières.

"Ensemble depuis vingt-quatre ans, écrit-elle sur son compte Twitter. Et nous respectons la police. Mon mari s'est toujours fait contrôler. Oui, encore aujourd'hui. Et mon frère aussi. Ben tous les deux n'ont pas le teint ni les cheveux de Brad Pitt ou de Tom Cruise. Il est grand temps que ça change. Ouvrons le débat." Pour rappel, Camélia Jordana avait expliqué craindre pour sa sécurité quand elle croisait les forces de l'ordre et qu'elle n'avait pas lissé sa chevelure. "Des hommes et des femmes qui vont travailler en banlieue [...] se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau", avançait-elle.