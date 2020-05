Camélia Jordana face à la police : Patrice Quarteron la dénonce avec fureur

Christophe Castaner – ministre de l'Intérieur depuis 2018 – a lui-même réagi à la polémique pour rectifier les propos de Camélia Jordana qui assurait que tous les matins, "des hommes et des femmes qui vont travailler en banlieue [...] se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau". "Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France", ajoutait-elle. Sur Twitter, et lors d'un discours énoncé en marge d'un déplacement dans des locaux de la préfecture de police de Paris, l'homme politique a dénoncé ces propos "faux et injustes". Il a toutefois décidé de ne pas intenter d'action en justice contre la jeune artiste, qui a par ailleurs reçu le renfort de certains de ses camarades du milieu.