Diaporama Lââm inconsolable : son mari est mort dans de "terribles souffrances", elle livre de sinistres détails

Info - Robert Suber, le mari de Lââm, est décédé le 2 novembre 2021 - Semi-exclusif - Lââm et son mari Robert Suber - Les célébrités assistent à la projection du film "Guy" suivie du concert exceptionnel d’Alex Lutz et des musiciens du film qui interprétent en exclusivité les musiques originales du film, dans la salle mythique du music-hall français, Bobino, à Paris, France, le 4 décembre 2018. © Coadic Guirec/Bestimage

Semi-Exclusive - Celebs attends the Alex Lutz's concert with the Group of singer Guy Jamet, which he played in the movie 'Guy', at Bobino in Paris, France, on December 04, 2018.