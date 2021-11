"J'aimerais juste mourir vite" : Lââm inconsolable suite à la mort de son mari

Suite à la récente disparition de son mari, Lââm est une âme inconsolable. Après avoir annoncé le 2 novembre 2021 la mort de son mari, le DJ et musicien américain Robert Suber, la chanteuse de 50 ans a multiplié les nombreuses attentions à son défunt époux sur son compte Instagram.

Et ce dimanche 7 novembre, la star de la chanson a partagé l'étape difficile qu'elle vit actuellement. "Je range les affaires de mon mari que je vais garder toute ma vie. Et surtout son tee shirt de 2 Pac", a-t-elle indiqué en légende photo, avant de poursuivre : "Là c'est bien vrai c'est fini. J'aimerais juste mourir vite." Une triste confession qui témoigne de tout le chagrin que Lââm a vécu dernièrement suite à la mort soudaine de son époux, emporté d'un cancer du pancréas et qui, à en croire l'artiste sur les réseaux sociaux, est parti dans "de terribles souffrances". Une mésaventure qui a beaucoup attendri ses fans sur la Toile qui ont été nombreux à lui adresser des messages de soutien. Ce qui lui a valu un récent coup de gueule.