"On a rien compris, tout est allé si vite" : Lââm en deuil, salue la mémoire de son défunt mari

Lââm est inconsolable depuis que son mari Robert Suber, DJ et musicien, est décédé le mois dernier. C'est via son compte Instagram que la chanteuse de 50 ans a partagé la triste nouvelle à son entourage et à ses fans. Celui qui partageait sa vie depuis presque 25 ans s'est battu contre un cancer du pancréas, comme l'a expliqué la quinquagénaire.

Ce 3 novembre, Lââm, toujours sous le choc, a souhaité rendre un ultime hommage à l'homme de sa vie. "KING SUBER SUBABAD n'était pas que 'le mari de Lââm'. C'était bien plus que ça...Les vrais savent... Un super artiste underground de Paris à New York à Los Angeles des grandes années 80 et 90. C'est juste par hasard qu'il a posé sa voix sur ma reprise de Chanter pour ceux. On était heureux qu'il accepte et ensuite il s'est occupé de moi dans le business, il était tout pour moi. J'ai tout perdu", a confié la jeune veuve.

"Il est tombé malade le 20 août. Il est décédé le 25 octobre d'un cancer du pancréas dans une souffrance horrible que je ne souhaite à personne. On a rien compris, tout est allé si vite... J'attends là qu'il rentre à la maison mais je sais qu'il ne rentrera plus. REST IN PEACE MY BEAUTIFUL HUSBAND, REPOSE EN PAIX MON ROI IL Y A MA PLACE À CÔTÉ DE TOI, À BIENTÔT ! Il va terriblement me manquer", a noté en légende d'une photo d'archives la chanteuse.