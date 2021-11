Lââm, son beau-fils sort du silence : "On ne s'était pas parlé pendant 3 ans", il réagit à la mort de son père

La vie est devenue un long fleuve tumultueux pour Lââm, qui a perdu la moitié de son coeur. Le 2 novembre 2021, alors qu'elle sortait à peine de l'émission Danse avec les stars, la chanteuse faisait face à la mort soudaine de son époux, Robert Suber, décédé d'un cancer du pancréas à l'âge de 68 ans. Ce sont des larmes de joie qui auraient dû couler sur ses joues, puisqu'elle s'apprêtait à célébrer leurs 25 ans de mariage. Mais la vie en a, hélas, voulu autrement.

Autour de Lââm, pas de fils, pas de fille pour la consoler. Malgré les années partagées ensemble, la chanteuse et Robert Suber n'avaient pas eu l'envie d'agrandir la famille. "Jamais. Je ne veux pas d'enfant, expliquait-elle au site Non Stop People. J'adore les enfants mais je trouve qu'il faut avoir du courage pour en faire aujourd'hui." Et pourtant. Ce que l'on ignorait, c'est qu'elle était belle-maman. Robert Suber avait un grand garçon, issu d'une relation précédente. Un certain Breece qui s'était éloigné de son père, ces dernières années, et qui a finalement pris la parole sur les réseaux sociaux pour expliquer la situation.

"Mon père est mort il y a un mois, écrit-il. Si vous ne parlez plus à quelqu'un que vous aimez à cause de votre égo, fermez Instagram et allez le lui dire. Selon des gens très sérieux de l'industrie musicale, il était un génie et a eu le courage de faire ce qu'il fallait dans cet étrange monde du show business. Tous ceux qui l'ont rencontré, même pour une seconde, sont retournés à leur vie avec plus de force grâce à ses mots. Il aurait pu faire croire à une baleine qu'elle savait voler. Lui et sa femme sont restés dans le top de la scène pop française pendant plusieurs années. Malgré tout, il n'était jamais satisfait. Il n'arrivait pas à croire en lui et stressait tellement qu'il a développé un cancer du pancréas."