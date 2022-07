"Je sors du cimetière..." : Lââm anéantie par la mort de son mari, nouveaux messages inquiétants

Heureusement, l'artiste de 50 ans peut compter sur le soutien de nombreux fans pour tenter de lui remonter le moral : "Il est toujours près de toi dans ton coeur et veille sur toi de là-haut. Je t'embrasse tendrement", "Comme je comprends, pour moi cela fait 22 mois que mon mari est mort accidentellement. Je sais ô combien c'est difficile", "Je comprends ce que tu vis courage", lit-on. Malgré tout le chagrin que Lââm ressent, elle semble remonter petit à petit la pente et rassurer sa communauté, inquiète de sa santé au cours des dernières semaines.

Alors qu'un internaute lui demandait d'arrêter "d'étaler son deuil sur les réseaux sociaux", Lââm avait répondu : "C'est soit ça ou je me suicide. Soit je me jette par la fenêtre ou sous un train ou sous une voiture ou je me taille les veines avec une lame. Donc je préfère partager ma peine et faire vivre mon mari parce qu'il le mérite." Un peu plus tard, nouveaux propos saisissants : "Non je ne vais pas bien, je n'irai plus jamais bien. Comme ça vous savez. Je mange pour oublier. Je ris pour survivre rien de plus. C'est mieux que les médocs ou le suicide. J'attends une crise cardiaque. Merci pour vos messages. Bises et bonne soirée." Des posts supprimés depuis...