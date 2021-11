Lââm inconsolable après la mort de son mari, tendre photo et détails bouleversants

Robert Suber, le mari de la chanteuse Lââm, est mort, emporté par un cancer du pancréas. "Il a souffert le martyre", disait-elle sur Instagram. Désormais, c'est elle qui souffre de l'absence de l'homme avec qui elle devait fêter ses 25 ans de mariage... Elle a repris la parole sur son compte.

Mardi 16 novembre 2021, Lââm a ainsi posté une photo de sa main dans celle de son mari, un cliché qui semble avoir été pris à l'hôpital, quand Robert Suber agonisait à cause de la maladie qui l'a emporté en quelques jours seulement. Dans les commentaires, la chanteuse a répondu à un abonné - après avoir retrouvé un peu de sérénité suite à son coup de gueule contre certains followers - et, a écrit : "Le jour de mon anniversaire, de mes 50 ans. Le 1er septembre 2021. J'étais à l'hôpital, examens, et aux urgences, rendez-vous depuis 7h du matin et ensuite j'étais aux répétitions à 14 h et j'ai reçu mon gâteau de la production. Une journée horrible. Mais oui faut garder le sourire."

Alors que son mari luttait contre la maladie, Lââm devait donc jongler avec son engagement sur Danse avec les stars (TF1). On comprend mieux les mots touchants partagés par son partenaire Maxim Dereymez à l'annonce du décès de son époux. Il avait ainsi décrit l'interprète de Petite soeur comme "très forte" face à ce drame intime. Avec son franc-parler habituel, Lââm a aussi répondu à un autre abonné en révélant qu'elle ne pouvait pas se permettre d'annuler ses engagements malgré le drame car "il faut payer les factures".