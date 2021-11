Diaporama Lââm inconsolable après la mort de son mari, tendre photo et détails bouleversants

10 / 10

Exclusif - Lââm lors de la 15ème édition du "Challenge Laurette Fugain - Tournoi des Personnalités" au Grand Palais à Paris. Sous le patronage du Ministère de la Santé, le salon d'Honneur du Grand Palais a accueilli l'Association Laurette Fugain pour célébrer son 15ème anniversaire. Une journée exceptionnelle pendant laquelle entreprises, partenaires, bénévoles, personnalités et grand public ont découvert l'ensemble des animations mises en place et ont pu participer au Challenge Laurette Fugain autour de l'Autre Pétanque®. Paris, le 7 octobre 2017. © Gorassini-Perusseau/Bestimage

No Web No Blog - Belgique et Suisse