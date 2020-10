Olivier Giroud en larmes : "La vache...", chamboulé face à ses enfants et ses proches

Joueur clivant, adoré des uns, détesté des autres, Olivier Giroud n'a laissé personne indifférent lors de son portrait diffusé dans Téléfoot, le 11 octobre. Le joueur âgé de 34 ans, qui a récemment fêté sa 100e sélection avec les Bleus, a été particulièrement ému de voir un message vidéo de ses enfants.

Pour l'émission de TF1, Olivier Giroud a accepté de regarder et commenter un documentaire retraçant sa carrière dans le foot. Au cours de la diffusion, il a pu savourer les jolis mots prononcés par Hugo Lloris, M. Pokora ou encore Laurent Blanc. Mais il a aussi été touché par la présence de ses parents Denis et Viviane, de sa femme Jennifer ou encore de celle de ses trois enfants Jade, Evan et Aaron. "Super papa, tu es notre héros. On t'aime !", ont-ils déclaré. De quoi faire fondre le coeur du joueur, les larmes aux yeux. "Je vous aime fort", leur a-t-il répondu, sous le coup de l'émotion ajoutant un discret "oh la vache". Prochainement, Olivier Giroud et sa femme - qu'il a épousée en 2011 -, pourraient bien accueillir un quatrième enfant...

Olivier Giroud, fier papa, avait récemment fait quelques confidences sur ses enfants lors de son passage dans Quotidien pour la sortie de son livre Toujours y croire. "Ils sont jeunes... Ils ont conscience de ce que je fais, mais j'aimerais qu'ils en apprennent bien plus sur moi", avait-il raconté, ravi de sortir cet ouvrage pour laisser une trace "un héritage". Et le sportif de préciser que, concernant sa fille, elle doit vivre avec sa notoriété dans les bons comme dans les mauvais aspects. "Elle ne sait jamais si un garçon s'intéresse à elle parce qu'elle est la fille de Giroud et si c'est parce qu'elle est belle", avait-il ajouté.

Lors du documentaire, son épouse Jennifer aussi a eu de jolis mots pour lui. "Je voulais te dire que j'étais très fière de toi, de l'homme, du joueur et du papa que tu es devenu. Et, surtout, comme on dit souvent à la maison : 'Enjoy.' Profite, profite", lui a-t-elle déclaré.

A noter que ce dimanche 11 octobre se tiendra dès 20H45 le match opposant l'équipe de France au Portugal dans le cadre de la Ligue des Nations.