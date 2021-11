France-Kazakhstan : Karim Benzema soutenu par Chloé de Launay et sa fille Mélia en tribunes

Ils l'ont fait ! L'équipe de France, championne du monde en titre, a décroché sa qualification pour le Mondial-2022 au Qatar après sa démonstration 8 à 0 face au Kazakhstan, samedi 13 novembre 2021 au Parc des Princes. Un incroyable score réalisé grâce à un quadruplé deKylian Mbappé, un doublé deKarim Benzema, un but de la tête d'Adrien Rabiot et un penalty d'Antoine Griezmann. Grâce à cette victoire, les Bleus participeront à la prochaine Coupe du monde du 21 novembre 2021 au 18 décembre 2022.

Fous de joie, les joueurs ont célébré leur qualification pour le Qatar sur le terrain avec leur entraîneur Didier Deschamps. "Une Coupe du monde, c'est un rêve, un objectif, c'est tout, et c'est une chance unique de pouvoir jouer dans une équipe qui peut la gagner", s'est satisfait Mbappé, 22 ans, sur M6. Lors de ce match, les joueurs ont respecté une minute de silence en hommage aux victimes des attentats terroristes du 13 novembre. Antoine Griezmann avait également dessiné un coeur sous son maillot aux côtés de la date du "13/11/15".

Dans les tribunes, Karim Benzema a pu compter sur le soutien de Chloé de Launay, de sa fille Melia (7 ans, fruit de son amour avec Chloé) et de sa famille, venue nombreuse pour l'encourager. Interviewé par L'équipe après sa victoire, le papa d'Ibrahim (4 ans, né de son amour avec Cora Gauthier) confiait : "On savait que notre adversaire était plus faible que nous, alors il fallait mettre la manière, on l'a fait, c'est ce que les supporteurs étaient venus voir, on a pris beaucoup de plaisir. Ce soir, on a montré qu'on pouvait s'amuser tout en étant décisifs. Ça me fait très plaisir de me qualifier pour ma seconde Coupe du monde. Battre le nombre de buts de Trezeguet en équipe de France ? Je suis fier : Trezeguet, c'est une légende."

Très proche de ses enfants, il leur écrit régulièrement de belles déclarations d'amour lors de leurs anniversaires. "La descendance, mon fils, ma fierté. Joyeux anniversaire mon doudou. Je t'aime fort." écrivait-il le 14 mai dernier pour les 4 ans de son fils. En février, il adressait également de jolis mots d'amour à son aînée qui célébrait ses 7 ans : "Déjà 7 ans que tu as ouvert mon coeur. Je t'aime ma fille d'amour". Karim Benzema sera sans doute suivi par sa famille lors des prochains matchs de la Coupe du monde qu'il disputera au Qatar avec ses coéquipiers de l'équipe de France.