Karim Benzema : son fils Ibrahim fête ses 5 ans avec son maillot, adorable photo dévoilée par sa mère !

La vie est belle pour Karim Benzema en ce moment. Si beaucoup pensait que le Français n'aurait pas les épaules pour remplacer Cristiano Ronaldo au Real Madrid, il leur a bien donné tort. Devenu l'un des tous meilleurs joueurs de la planète, l'attaquant de 34 ans affiche un niveau de jeu exceptionnel cette année. Revenu en équipe de France l'an dernier à l'occasion de l'Euro, il a atteint la plénitude et après avoir éliminé presque à lui tout seul le PSG en Ligue des champions, il a réussi à amener son équipe en finale.

Une période magnifique pour le natif de Lyon, qui réussit tout ce qu'il entreprend. À côté de cela, Karim Benzema est un père de famille heureux, papa de deux adorables enfants, la petite Mélia (née en février 2014) et Ibrahim, qui a fêté ses 5 ans le 14 mai dernier. Sa mère, Cora Gauthier, plutôt discrète sur les réseaux sociaux, a tenu à partager quelques photos de ce beau moment et sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 105 000 abonnés, elle vient de publier deux belles photos d'elle est son fils. Sur la première on peut la voir avec Ibrahim, qui porte un maillot du Real Madrid, le club de son père.

Ibrahim grand fan de foot lui aussi !

Karim Benzema a lui aussi partagé une photo de ce beau moment dans sa story Instagram (à retrouver dans le diaporama). C'est lors d'un shooting photo que son fils de 5 ans a enfilé la tunique de son père, avec le même numéro que lui dans le dos, soit le 9, mais avec un flocage "Ibrahim". Il semble donc bien qu'il soit lui aussi passionné de football, tout comme son père ! En plus de ce beau shooting, Cora Gauthier ajoute une très jolie photo d'elle et son fils devant une magnifique vue. Enfin, elle publie le poème If de Rudyard Kipling et ajoute en commentaire de sa publication : "Tu seras un homme, mon fils !".

Des photos qui ont bien fait plaisir aux proches de Cora Gauthier, à commencer par la compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, qui lui a laissé un gentil mot. Il en va de même pour Hayet Abidal, qui a commenté avec des emojis aux yeux en coeur.