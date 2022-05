Hayet Abidal très fière de Meliana : grand jour pour sa fille, tout juste diplômée !

Si la vie d'Hayet Abidal a basculé depuis l'affaire Hamraoui, il semblerait que tout soit revenu dans l'ordre ces dernières semaines. Après l'agression de la joueuse du Paris Saint-Germain, les révélations ont éclaté et la relation extra-conjugale de son mari, Éric Abidal, avec la joueuse du PSG a fait voler son mariage en éclats. Après avoir demandé le divorce, elle est restée vivre seule dans sa maison de Barcelone, avec ses cinq enfants et les choses semblent être revenues à la normale. Très active sur les réseaux sociaux, la belle brune de 39 ans est une mère attentionnée et elle a récemment eu l'occasion de le prouver puisque sa fille Meliana, qui vient de fêter ses 18 ans, a tout récemment eu l'équivalent du baccalauréat en Espagne.

Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 65 000 abonnés, Hayet Abidal a publié une vidéo de sa fille lors de la cérémonie de remise des diplômes de Meliana. "Quand tu es née, je t'ai porté dans mes bras pour la première fois et j'ai pu voir au fond de toi que tu allais être un enfant unique", écrit l'ancienne femme d'Éric Abidal en commentaire de sa publication. Une belle cérémonie où Meliana et les autres étudiants ont pu fêter l'obtention de leur diplôme. Un bel accomplissement qui a particulièrement touché sa mère. "Merci pour toutes les choses qui tu as fait pour nous en plus de devenir la jeune femme respectée que tu es aujourd'hui", poursuit-elle.

Tous mes espoirs et mes rêves sont devenus réalité grâce à toi

Très proche de ses enfants et notamment de sa petite Canelia, qui a eu 16 ans récemment, Hayet Abidal ne pouvait être plus heureuse que de voir Meliana réussir dans ses études. "Tous mes espoirs et mes rêves sont devenus réalité grâce à toi et mon coeur est rempli de joie de voir que tu as été diplômée. Je suis tellement fière de toi ma douce fille !", conclut Hayet. Une nouvelle qui a enchanté l'ancienne compagne de Karim Benzema, Cora Gauthier, qui y est allée de son petit message : "Mashaallah, tellement belle."

Un beau moment de communion entre Hayet Abidal et sa fille, pour cette belle réussite et une chose nous dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Meliana !