Hayet Abidal révèle avoir reçu des messages de Kheira Hamraoui depuis le début de l'affaire !

Elle ne s'était pas vraiment exprimée dans les médias depuis le début de l'affaire, mais hier, Hayet Abidal a décidé de vider son sac. Pour bien comprendre son histoire, il faut remonter au 4 novembre 2021, lorsque la joueuse du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui est victime d'une agression par deux hommes cagoulés près de son domicile de Chatou (Yvelines). S'ensuit une enquête de police et la relation entre la victime et l'ancien footballeur de l'équipe de France Éric Abidal est révélée au grand jour. De quoi faire voler en éclat le couple qu'il forme avec Hayet depuis plus de 20 ans.

Éric était tellement sous le choc de cette situation qu'il a préféré se murer dans le silence. En aucun cas il n'a pris ma défense

Aujourd'hui séparée de son mari, la mère de 5 enfants vit à Barcelone avec eux et elle a décidé d'accorder une longue interview à Magali Berdah, diffusée hier sur sa chaîne Youtube. Hayet Abidal évoque notamment ses relations très tendues avec Kheira Hamraoui, qu'elle ne porte pas dans son coeur depuis que l'histoire entre son ex mari et elle a été révélée. "Éric était tellement sous le choc de cette situation qu'il a préféré se murer dans le silence. En aucun cas il n'a pris ma défense. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu ce soutien de sa part", lance-t-elle.

Mais ce n'est pas tout. Si elles ne se sont pas revues, Hayet et Kheira ont eu des échanges par messages vocaux comme le confirme la mère de famille en interview. D'après elle, le contenu n'était pas particulièrement sympathique puisqu'elle disait "des méchancetés sur moi et mon ex mari", comme elle l'affirme aujourd'hui.

Une relation qui a commencé il y a 4 ans à Barcelone

Pourtant, tout avait plutôt bien commencé entre Hayet Abidal et Kheira Hamraoui lorsqu'elles se sont rencontrées à Barcelone il y a 4 ans de cela. "Je la connaissais, je l'ai connue à une courte époque. Je lui ai fait visiter Barcelone. J'ai été proche d'elle, elle connaissait mes enfants, venait à la maison", se souvient-elle. Pourtant, les choses vont vite tourner au vinaigre entre les deux femmes. "Je me suis rendue compte que plus je la côtoyais, plus mon couple allait mal, mais je ne faisais pas le lien avec elle, jusqu'au jour où j'ai eu un doute il y a quatre ans. Ils ont tous les deux nié. Éric m'a demandé le divorce juste après un dîner avec elle", raconte Hayet, avant de conclure avec certitude : "Là j'ai fait le lien et je me suis dit qu'il y avait quelque chose entre eux".