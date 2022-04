Éric Abidal rattrapé par la justice ? Greffé du foie en 2012, un élément troublant révélé

C'est une histoire qui avait bouleversé les amateurs de football à l'époque mais, dix ans plus tard, il se pourrait bien que les choses ne se soient pas vraiment passées comme on le pensait. Star du FC Barcelone et titulaire indiscutable en équipe de France, Éric Abidal est au top de sa forme lorsqu'on lui diagnostique une tumeur au foie en mars 2011. Une nouvelle qui émeut la planète foot mais, suite à une première opération, la tumeur est retirée et tout semble aller pour le mieux. Sauf qu'au bout d'un an, on apprend que le joueur doit subir une greffe de foie et les choses se compliquent puisqu'il lui faut un donneur compatible.

Après avoir attendu quelques semaines, un de ses cousins nommé Gérard Armand se porte volontaire et l'opération a lieu en avril 2012 et Éric Abidal est enfin sorti d'affaire et il pense alors pouvoir reprendre le cours de sa vie normale. En 2018, le journal espagnol El Confidencial révèle des conversations entre deux dirigeants du FC Barcelone dans lesquelles ils expliquent avoir acheté le foie illégalement. Aujourd'hui, El Confidencial en rajoute une couche en allant plus loin dans les révélations. D'après eux, aucune preuve de parentalité n'existerait entre le footballeur et son supposé cousin.

Les analyses effectuées seraient négatives

Une enquête a été mise en place pour vérifier la légalité de cette greffe et d'après des sources proches de la procédure, un examen a été effectué par l'Institut national de toxicologie pour vérifier que Gérard Armand est bien le cousin d'Éric Abidal et les conclusions sont négatives. Un rapport envoyé au tribunal de Barcelone qui enquête sur l'ancien joueur ainsi que l'ancien président du club Sandro Rosell et l'ancien directeur Juanjo Castillo qui sont soupçonnés de trafic d'organes.

Une information qui intervient alors qu'Éric Abidal se trouve en plein divorce suite aux révélations d'adultère qui ont éclaté dans la presse. Suite à l'agression de la joueuse Kheira Hamraoui, il a été contraint d'avouer avoir eu des relations extraconjugales avec elle et sa femme Hayet a rapidement demandé le divorce. Revenu à la télévision récemment, il semble tenir le coup, mais les choses pourraient bien se compliquer encore un peu plus pour l'ancien footballeur...