Kheira Hamraoui : Le PSG se défend après les lourdes accusations de son avocat

Depuis le 4 novembre 2021 et l'agression de la joueuse du PSG et de l'équipe de France Kheira Hamraoui, l'affaire ressemble à un film hollywoodien avec des rebondissements quasiment toutes les semaines. La footballeuse de 32 ans a été agressée à proximité de son domicile de Chatou (Yvelines) par deux individus cagoulés et depuis l'enquête se poursuit. Dans un premier temps les soupçons se sont portés vers sa coéquipière en club, Aminata Diallo. Une piste rapidement mise de côté, mais les relations entre les deux joueuses se sont envenimées. Depuis, c'est la guerre froide entre une partie de l'effectif parisien et Kheira Hamraoui.

Hier, l'avocat de la joueuse agressée a envoyé une lettre au Paris Saint-Germain dans laquelle il dénonce les agissements de trois joueuses de l'effectif envers sa cliente, comme l'a révélé L'Équipe. Les deux joueuses incriminées en plus d'Aminata Diallo sont deux stars de l'équipe, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani. Après les divulgations de cette lettre qui risque de faire beaucoup de bruit en interne, le club a indiqué qu'il n'y aurait pas de commentaires puisqu'il s'agit d'une "procédure RH en interne au PSG".

Le club a été très proche des joueuses concernées par cette agression

Néanmoins, l'institution se défend d'avoir été laxiste dans cette affaire et estime qu'elle a fait ce qu'il fallait en réponse aux accusations émises par Me Saïd Harir, l'avocat de Kheira Hamraoui. "Le club a été très proche des joueuses concernées par cette agression. Elles ont été accompagnées au mieux au niveau de leur sécurité", assure une source proche de la direction à L'Équipe. Le PSG estime donc avoir fait tout ce qu'il fallait dans cette histoire malgré les plaintes et les tensions apparues ces derniers temps entre les joueuses du club.

L'affaire Hamraoui est donc loin d'être terminée et après s'être intéressée à Aminata Diallo, les enquêteurs se sont tournés vers la relation entre Kheira Hamraoui et l'ancien international français Eric Abidal. Une révélation qui a fait exploser le couple formé par le sportif de 42 ans et sa femme, Hayet. Aujourd'hui, les tensions semblent loin d'être apaisées entre les différents protagonistes de cette histoire. Ambiance...