Kheira Hamraoui à bout : elle dénonce "le harcèlement" constant de la part de trois joueuses du PSG !

Si certains pensaient que l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui était close, ils se trompaient lourdement. Le 4 novembre 2021, la star du PSG a violemment été agressée près de son domicile à Chatou (Yvelines) par deux individus. Rapidement, sa coéquipière en club Aminata Diallo, présente au moment des faits, a été suspectée et mise en garde à vue. Finalement mise hors de cause par la justice, la jeune joueuse de 26 ans doit désormais cohabiter au jour le jour avec Hamraoui et les relations semblent assez tendues.

Un nouvel élément vient d'ailleurs abonder dans ce sens puisque l'avocat de la footballeuse de 32 ans vient de dénoncer ​​dans un courrier au club consulté jeudi par l'AFP "un certain nombre de faits" au sein du vestiaire parisien "qui altèrent gravement la santé psychologique" de Kheira Hamraoui. Dans le détail, la relation entre l'ancienne joueuse du FC Barcelone et certaines de ses coéquipières s'est nettement dégradée depuis le début de l'affaire, ces dernières lui reprochant la garde à vue d'Aminata Diallo.

Trois stars du PSG ciblées par Kheira Hamraoui

Les mots sont forts de la part de Me Saïd Harir, l'avocat de Kheira Hamraoui, qui évoque "une campagne de harcèlement et de dénigrement" de la part de plusieurs joueuse et les noms sont lâchés : Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani et Aminata Diallo. Selon l'avocat, elles "provoquent, menacent, insultent et intimident Madame Hamraoui de façon constante".

Si l'on a eu vent de tensions entre Diallo et Hamraoui ces derniers temps, la lettre de l'avocat vient confirmer les relations conflictuelles au sein du vestiaire parisien. Une situation pesante pour sa cliente, "altérant sa santé mentale et compromettant son avenir professionnel."

Si l'affaire se poursuit du côté de la justice, il semblerait que la situation au PSG soit explosive et les répercussions bien plus importantes que l'on pouvait penser...