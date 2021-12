Kheira Hamraoui accuse Aminata Diallo d'avoir proféré des menaces à son encontre !

Si l'on pensait que les choses s'étaient calmées depuis quelques jours, il semblerait que ce ne soit pas vraiment le cas. Depuis l'agression le 4 novembre dernier de la joueuse du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui, par deux individus cagoulés et armés de barres de fer, l'histoire ressemble à un scénario hollywoodien. Dans un premier temps suspectée et mise en garde à vue, sa coéquipière en club et en équipe de France, Aminata Diallo, a été lavée de tout soupçon. Les enquêteurs se sont depuis tournés vers la piste d'une querelle amoureuse impliquant l'ancien joueur des Bleus, Éric Abidal.

Mais si l'on en croit les informations communes de M6 et du Parisien, le nom d'Aminata Diallo est revenu récemment dans les discussions. Interrogée par la police judiciaire de Versailles lundi dernier - les policiers voulaient l'entendre plus particulièrement sur sa vie personnelle -, Kheira Hamraoui aurait fait une déclaration pour le moins étonnante. Selon la joueuse de 31 ans, sa jeune coéquipière de 26 ans aurait eu une altercation avec son garde du corps le 25 novembre dernier. Les deux joueuses se trouvaient au centre d'entraînement de Bougival quand Aminata Diallo aurait proféré des menaces à l'encontre du garde du corps d'Hamraoui.

Des menaces qui étaient adressées directement à la joueuse selon ses dires. D'ailleurs, Kheira Hamraoui a également fait part de ces menaces dans une lettre envoyée à la juge d'instruction en charge du dossier. Une information commentée rapidement par l'avocat d'Aminata Diallo, qui, dans un communiqué, a nié ces accusations, parlant de "nouvelles allégations mensongères et infamantes". Ce dernier a bien rappelé que la garde à vue subie par sa cliente n'avait rien donné. "La piste farfelue d'une rivalité sportive a été écartée par les policiers de la police judiciaire à la suite d'une garde à vue infondée", précise-t-il.

Rappel des faits

Le 4 novembre dernier, Kheira Hamraoui est victime d'une très violente agression du côté de Chatou, dans les Yvelines, à proximité de son domicile. Après enquête, les policiers se tournent vers la piste d'une querelle amoureuse. La puce du téléphone de la joueuse est au nom d'Éric Abidal et la proximité entre les deux est finalement révélée. La femme de l'ancien joueur du FC Barcelone demande alors le divorce tandis que les enquêteurs souhaitent l'entendre en qualité de témoin dans cette affaire.

