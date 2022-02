Kheira Hamraoui soupçonnée d'avoir couché avec un joueur du PSG : elle porte plainte

Le 4 novembre 2021, la joueuse du PSG Kheira Hamraoui était agressée à Chatou dans les Yvelines à coups de barres de fer. Par la suite, les enquêteurs ont mis en lumière la relation extraconjugale qu'elle a entretenue avec l'ancien défenseur de l'équipe de France Eric Abidal, pourtant marié à Hayet Abidal. Trahie par le père de ses cinq enfants, l'épouse a depuis demandé le divorce avec lequel elle a eu cinq enfants : Meliana, Canelia, Leyna, Kenya et Edan.

En pleine tourmente, étant donné les ravages que ces nombreuses révélations ont causé dans sa vie, Kheira Hamraoui vit depuis un véritable cauchemar et a désormais décidé de saisir la justice pour "diffusion de fausses nouvelles, menaces et injures publiques" sur les réseaux sociaux selon L'Équipe.

Le 11 février 2022, la joueuse du PSG aurait ainsi déposé deux plaintes contre le blogueur Marc Blata, qui avait révélé l'affaire de sorcellerie concernant Carla Moreau, candidate de l'émission de télé-réalité Les Marseillais VS Le reste du monde. Kheira Hamraoui a d'abord déposé une plainte simple pour des faits d'"atteinte à la vie privée" et "diffusion de fausses nouvelles". Celui-ci aurait diffusé illégalement "des enregistrements sonores qui auraient été envoyés par Kheira Hamraoui et en profite pour colporter de nombreux mensonges la concernant" selon L'Équipe.

Des menaces de mort proférées

De plus, Marc aurait "publié des enregistrements sonores imputés à tort au footballeur de renommée, Presnel Kimpembe, dans lequel quelqu'un se faisant passer pour lui, dit avoir eu une relation intime avec Madame Hamraoui. Cette publication a été suivie de nombreux messages de haine à destination de cette dernière. À ce titre, Monsieur Kimpembe a confirmé la fausseté de ces enregistrements par un communiqué du 2 février 2022." Presnel Kimpembe s'était d'ailleurs exprimé sur cette polémique dans une story publiée sur Instagram, sans la mentionner explicitement. "À la suite de la récente polémique au cours de laquelle mon nom a été évoqué à tort par des personnes se qualifiant de journalistes, je tiens à affirmer que tout ce qui a pu être écrit ou dit me concernant est totalement faux", avait tenu à faire savoir le joueur parisien de 26 ans.

La jeune femme a également décidé de porter plainte contre Romain Molina, "écrivain - reporter indépendant", pour des faits de "harcèlement moral" et de "publication en vue d'influencer des décisions juridictionnelles". Dans une vidéo Youtube baptisée L'affaire Hamraoui : la politique de l'autruche du PSG, ce reporter aurait diffusé de nombreux mensonges sur Kheira Hamraoui "engendrant à nouveau une vague de propos haineux sur les réseaux sociaux". Me Saïd Harir a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir réparation pour sa cliente. Enfin, Kheira Hamraoui a porté plainte contre X pour "des menaces et menaces de mort".

Le conseil de Kheira Hamraoui a aussi déposé, le vendredi 11 février une deuxième plainte avec constitution de partie civile contre Marc Blata pour "diffamation publique et injure publique" et contre Romain Molina pour "diffamation publique".