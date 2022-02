Presnel Kimpembe face à la "polémique" : le footballeur du PSG affronte ses détracteurs

C'est l'un des chouchous du Parc des Princes et l'un des seuls joueurs du PSG à avoir été formé au club. Parisien de naissance, ayant grandi en banlieue, Presnel Kimpembe ou Presko comme il se fait surnommer, fait désormais partie des tauliers de l'équipe, au même titre que Marquinhos ou MarcoVerratti. Un statut qui fait de lui une vraie star du foot, adulée et très populaire sur les réseaux sociaux, mais qui lui a également permis d'avoir la joie d'être appelé en équipe de France.

À côté de sa vie professionnelle très réussie, Presnel Kimpembe est l'heureux papa de deux garçons, Kayis et Kahil qu'il a eus avec sa compagne, Sarah. Une vie de famille bien rangée pour un sportif de 26 ans qui ne s'étend pas vraiment sur sa vie privée, que ce soit dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Mais hier, le coéquipier de Lionel Messi et Kylian Mbappé avait une bonne raison de prendre la parole sur son compte Instagram. Suivi par 3,2 millions d'abonnés, il a tenu à faire passer un message qui a beaucoup fait parler. "À la suite de la récente polémique au cours de laquelle mon nom a été évoqué à tort par des personnes se qualifiant de journalistes, je tiens à affirmer que tout ce qui a pu être écrit ou dit me concernant est totalement faux", écrit-il en story.

De quelle polémique peut-il bien parler ?

Un message aussi fort que mystérieux puisque Presnel Kimpembe ne précise pas exactement de quelle affaire il pourrait s'agir. D'après RMC Sport, le Parisien pourrait évoquer l'affaire Kheira Hamraoui, dans laquelle son nom a été cité sur les réseaux sociaux. Mais cela pourrait au contraire être purement sportif, et concerner l'élimination du PSG en Coupe de France. Un match pendant lequel il n'a pas participé à la séance de pénalty, au contraire d'un jeune joueur du club, âgé de 18 ans seulement. Certains ont estimé après coup que Presko aurait dû prendre ses responsabilités à ce moment crucial.

Pour conclure, Kimpembe indique qu'il est "conscient du privilège de pouvoir exercer ce métier (footballeur) et des responsabilités d'un sportif de haut niveau". S'efforçant "d'être aussi irréprochable que possible", il espère donc que son message permettra de faire taire les rumeurs sur lui de manière définitive.