Agression de Kheira Hamraoui (PSG) : la femme d'Eric Abidal, Hayet, sort du silence !

C'est une affaire qui n'en finit pas de s'étirer et chaque jour un nouveau protagoniste sort du silence. Après la mise au point de Kheira Hamraoui c'est désormais à Hayet Abidal, la femme d'Éric, ancien joueur de l'équipe de France, de sortir du silence par l'intermédiaire de son avocat.

Si dans les premiers temps les soupçons se sont portés sur Aminata Diallo, la coéquipière d'Hamraoui au PSG, cette dernière n'aurait finalement rien à voir là-dedans et le préjudice moral pour la footballeuse de 26 ans est immense. Désormais, les enquêteurs semblent plutôt s'orienter vers une querelle amoureuse.

C'est du moins une hypothèse, une piste envisagée parmi d'autres avait indiqué le parquet de Versailles dès lundi à l'AFP. L'enquête a été confiée depuis le 15 novembre à un juge d'instruction.

Éric Abidal, propriétaire de la puce du téléphone de Kheira Hamraoui, devrait être entendu en qualité de témoin dans cette histoire dans les prochains jours. Marié depuis 2007 et père de quatre filles, l'ancien joueur des Bleus partage sa vie avec Hayet depuis de longues années. Et cette dernière ne compte pas rester les bras croisés pendant que l'enquête poursuit son cours. D'après son avocat, Nicolas Cellupica, la femme d'Éric Abidal a demandé hier à être entendue par les enquêteurs. Cette dernière souhaite "faire cesser la rumeur" puisque d'après ses dires, elle n'a "rien à voir avec ces faits", explique-t-elle dans un communiqué transmis à l'AFP.

Elle a, dès lundi matin, demandé au parquet de Versailles, par la voie de son conseil, à être interrogée

Hayet Abidal a donc décidé d'agir très tôt, comme l'explique son avocat. "Elle a, dès lundi matin, demandé au parquet de Versailles, par la voie de son conseil, à être interrogée", précise-t-il. Elle souhaite donc laver son nom au plus vite et elle espère que les choses vont s'accélérer. D'ici là, elle "ne fera aucun commentaire sur ce dossier et souhaite être entendue le plus rapidement possible par les enquêteurs ou le magistrat en charge du dossier", conclut l'avocat.

Pour corroborer ses propos, Nicolas Cellupica s'est rendu sur le plateau de BFMTV ce matin afin d'expliquer plus en détail le point de vue de sa cliente. "On a hâte, si les enquêteurs le souhaitent, de pouvoir donner des explications, et encore une fois, si ces explications pouvaient aider l'enquête parce que l'on en sait rien", insiste-t-il.