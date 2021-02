Sarah Fraisou : Son mari Ahmed "violent avec les femmes" ? Rania balance

Mariés depuis juillet 2020, Sarah Fraisou et Ahmed Harroun sont une nouvelle fois au coeur de sombres rumeurs. L'époux de la candidate de télé-réalité serait un homme extrêmement violent selon Rania. La jeune femme a décidé de dénoncer le comportement supposé d'Ahmed à la suite de son éviction de l'émission Les Vacances des Anges 4 (dont la diffusion est prévue prochainement sur NRJ12). Commentant une vidéo de Sarah reprise par le compte @lmad_actu, Rania a écrit : "Quand ton mec est violent avec les femmes, vaut mieux se la fermer !" Une pique à laquelle ni Sarah ni son mari Ahmed n'ont répondu pour le moment.

Pour rappel, Sarah a déjà été avec un homme violent, son ex-mari Malik. En 2016, elle avait ainsi annoncé que son époux l'avait frappée et était apparue sur les réseaux sociaux avec une dent cassée et l'arcade sourcilière gonflée. Suite à cette histoire douloureuse, Sarah avait par la suite rencontré Ahmed dans l'émission La Villa des Coeurs Brisés.

En décembre 2020, Sarah et Ahmed avaient également été accusés de violence par un couple à Dubaï. Furieuse de voir qu'une inconnue la filmait à son insu lors d'une soirée, Sarah s'était écharpée avec une jeune femme et Ahmed s'était battu avec un homme sur le parking de l'établissement. La vidéo de l'altercation publiée par le blogueur Marc Blata avait évidemment fait le tour de la Toile et avait créé le buzz sur les réseaux sociaux. Amusé, Marc avait même complimenté le côté bagarreuse de Sarah lorsqu'elle tentait de défendre son mari. "Ouech, c'est moi ou Sarah a mit un genoux digne d'un ufc" avait confié le blogueur avec un brin d'humour.