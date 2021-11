Affaire Hamraoui : Hayet Abidal envoie un message fort de sens après sa demande de divorce

Va-t-on un jour voir le bout de cette histoire qui agite le monde du football depuis plus de dix jours maintenant ? Après une violente agression le 4 novembre dernier non loin de son domicile de Chatou dans les Yvelines, Kheira Hamraoui s'est retrouvée au centre d'une affaire judiciaire totalement hors norme. Après la garde à vue de sa coéquipière Aminata Diallo, finalement blanchie par la justice, c'est vers la piste d'une querelle amoureuse que se sont dirigés les enquêteurs.

Propriétaire de la puce du téléphone de Kheira Hamraoui, l'ancien international tricolore Éric Abidal va être entendu en qualité de témoin dans cette affaire. Une information qui a déclenché les aveux du sportif de 42 ans à la retraite, qui a confirmé à sa femme Hayet avoir entretenu une relation extraconjugale avec la joueuse du PSG. Assez rapidement, la mère de cinq enfants demande le divorce, en expliquant, par le biais de son avocat, les raisons de cette décision. Visiblement toujours sous le choc de ces révélations, cette dernière a mis en ligne une citation de Sabrina La Rosa sur son compte Instagram et le lien avec les évènements récents est assez facile à établir. "On pardonne jusqu'à ce que quelque chose s'effondre en vous alors, vous ne ressentez plus rien, ni pardon, ni colère, mais seulement le désir de tourner la page et de plus penser à quoi que ce soit", indique la citation.

Un message fort et lourd de sens et même si elle ne précise pas à qui il s'adresse, il est facile d'imaginer qu'Éric Abidal en est le destinataire. Une affaire qui continue à faire beaucoup de remous donc et qui n'a pas fini de faire jaser...