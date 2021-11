Affaire Hamraoui : le détail des nombreuses blessures subies par la footballeuse

L'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui n'a sans doute pas encore révélée tous ses secrets, mais l'on vient d'en savoir un peu plus sur les circonstances de l'agression qui a eu lieu le 4 novembre dernier. Alors qu'elle revient d'une soirée organisée par le Paris Saint-Germain en plein coeur du bois de Boulogne, la footballeuse rentre tranquillement chez elle du côté de Chatou, dans les Yvelines. Il est aux environs de 22h30 lorsque deux hommes aux visages masqués surgissent et l'extirpent de la voiture conduite par sa coéquipière Aminata Diallo.

"À ce moment-là, je ne vois pas d'arme. Ils se mettent tout de suite à hurler : 'Ouvre la porte ! Ouvre la porte !'", déclare Kheira Hamraoui le 5 novembre aux policiers de la brigade de répression du banditisme (BRB) dans des propos relayés par L'Équipe. S'en suit une violente agression et les dégâts physiques sont nombreux comme le décrivent nos confrères : un énorme "bleu" à l'arrière de la cuisse droite qui laisse apparaître une plaie ouverte, ainsi qu'une seconde entaille. Mais ce n'est pas tout puisqu'au rayon des blessures, on recense également trois longs hématomes sur la cuisse, le genou et le mollet gauches, deux points de suture au tibia droit et deux autres sur la paume de la main droite.

Six jours d'ITT et un suivi psychologique

Visiblement sous le choc de cette violente agression physique, la joueuse de 31 ans explique avoir entendu les mots "homme marié" de la bouche de ses agresseurs. Mise au sol par l'un des deux hommes, elle est rouée de coups avec une barre de fer, principalement au niveau des jambes. "La scène a duré plusieurs minutes, ça m'a paru long", relate-t-elle lors de sa déposition. Suite à cette agression, elle est conduite à l'hôpital de Poissy pour soigner ses blessures. Les médecins lui prescrivent 6 jours d'ITT et un arrêt de travail de trois semaines. Suivie par un psychologue, elle est actuellement sous protection rapprochée.

Alors que dans un premier temps sa coéquipière Aminata Diallo a été mise en garde à vue dans cette affaire, les enquêteurs suivent désormais la piste d'une vengeance amoureuse. L'ancien international Éric Abidal va prochainement être entendu en qualité de témoin dans cette affaire.

Retrouvez l'article sur l'affaire Hamraoui en intégralité sur le site de L'Équipe.