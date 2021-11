Aminata Diallo (PSG) : Fraîches retrouvailles avec Kheira Hamraoui après la garde à vue

Si l'enquête sur l'agression de Kheira Hamraoui a pris un tout autre tournant depuis plusieurs jours, Aminata Diallo a longtemps été la suspecte numéro un des enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire de Versailles. Interpellée à son domicile situé dans les Yvelines le 9 novembre dernier, la jeune footballeuse de 26 ans a subi une garde à vue de près de 48 heures avant d'être finalement relâchée. Désormais lavée de tous soupçons, elle en ressort secouée devant l'ampleur médiatique prise par l'affaire, mais elle reste positive. "Au moins, maintenant, on me reconnaît", ironise-t-elle dans des propos repris par Le Parisien.

Après cette tempête médiatique qu'elle a subi de plein fouet, Aminata Diallo s'est faite discrète les jours suivants, apparaissant seulement à un évènement aux côtés de la star parisienne, Kylian Mbappé. Elle est même retournée à l'entraînement cette semaine, l'occasion pour elle de revoir Kheira Hamraoui, comme le révèle nos confrères. C'est ce mercredi que les retrouvailles entre les deux femmes ont eu lieu. Très proches avant l'affaire, leur relation s'est "quelque peu effritée autour des incompréhensions liées à l'agression".

Plus vraiment amies, mais pas irréconciliables

Si leur amitié n'est plus au beau fixe, les deux joueuses du Paris Saint-Germain ne sont pas pour autant irréconciliables. Comme elles l'ont fait entendre, elles souhaitent poursuivre la saison entamée ensemble et ne voient aucun problème à rester coéquipières à l'avenir. Une bonne nouvelle pour le club parisien, souvent au coeur d'imbroglio en tout genre. Ce dernier explique d'ailleurs qu'il compte "traiter les deux joueuses de la même façon et prendre son temps pour gérer au mieux les aspects psychologiques et physique" avant que l'on ne puisse revoir les deux joueuses sur un terrain de foot.

Des retrouvailles plutôt fraîches donc, mais un retour à la normale qui ne semble plus très loin pour Aminata Diallo. Ce qui semble bien loin d'être le cas pour Éric Abidal en revanche. L'ancien joueur de l'équipe de France se retrouve impliqué dans cette affaire pour ses relations privilégiées avec Kheira Hamraoui. Sa femme Hayet a d'ailleurs demandé le divorce, ce qui l'a plongé dans un terrible désarroi...