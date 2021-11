Kylian Mbappé : Selfie avec Aminata Diallo à la soirée de lancement de sa BD

La période est particulièrement chargée pour Kylian Mbappé. Le prodige français sort de très belles prestations avec les Bleus de Didier Deschamps, mais visiblement cela ne lui suffit pas. Présent au Zoo de Beauval hier en tant que parrain des deux jumelles pandas nées en août dernier, le sportif de 22 ans a également trouvé le temps de sortir sa propre bande-dessinée. Intitulée Je m'appelle Kylian, elle retrace la jeunesse de l'attaquant parisien.

Pour la sortie de sa BD, l'international français a organisé un somptueux dîner au Grand Colbert (élégante brasserie du 2e arrondissement de Paris) mercredi dernier en présence de plusieurs personnalités et de nombreux amis à lui. Parmi les invités se trouvait la joueuse du Paris Saint-Germain, Aminata Diallo.

Plus apparue publiquement depuis le 9 novembre et un match contre le Real Madrid, la footballeuse de 26 ans a été au coeur de l'emballement médiatique autour de l'affaire Hamraoui. Dans un premier temps suspectée et mise en garde à vue pendant 48 heures, elle est finalement lavée de tous soupçons. Présente aux côtés de Kylian Mbappé pendant la soirée, elle en a profité pour prendre un selfie avec la star de la soirée. Une photo qui donne le sourire et un beau moment pour la joueuse après cette période trouble. Plusieurs personnalités ont également fait le déplacement à l'image de Marc-Olivier Fogiel et Jamel Debbouze. La mère du joueur parisien était également de la partie, tout comme ses coéquipiers du PSG Achraf Hakimi ou Marco Verratti.