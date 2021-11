Kylian Mbappé avec des bébés pandas : photos de la rencontre improbable (et adorable!)

Il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a les animaux aussi ! Si l'on pourrait penser que Kylian Mbappé vit, mange et respire football, le jeune footballeur de 22 ans a d'autres intérêts dans la vie. Très performant avec les Bleus ces derniers jours, l'attaquant du Paris Saint-Germain a beaucoup de projets à côté du sport. S'il sort actuellement une bande-dessinée inspirée de sa vie, il était également présent jeudi au Zoo Parc de Beauval dans le Loir-et-Cher pour une très belle initiative.

Le 2 août dernier, des jumelles pandas y sont nées et c'est hier que leurs noms ont été révélés au public. L'occasion de présenter au monde les deux adorables bébés pandas qui ont la chance d'avoir deux parrains de prestige. La championne olympique chinoise Zhang Jiaqi et Kylian Mbappé ont accepté ce rôle et c'est eux qui ont donc révélé les deux jolis noms des jumelles : Yuandudu et Huanlili. "C'est un grand honneur d'être ici 100 jours après la naissance de nos deux merveilles (...) C'est un honneur mais aussi une responsabilité parce que, derrière il y a le projet de protéger cette espèce qui est en voie de disparition", a déclaré Kylian Mbappé lors de la cérémonie.

J'en ai pris plein les yeux. J'ai été comme un enfant aujourd'hui

Ravi d'être le parrain de la petite Yuandudu, le coéquipier de Neymar et Messi n'oubliera pas son expérience de si tôt. "J'ai passé une journée remarquable. Je m'en souviendrai. J'en ai pris plein les yeux. J'ai été comme un enfant aujourd'hui. Et comme on dit, il ne faut jamais perdre son âme d'enfant", raconte-t-il.

Pour trouver les noms des deux jumelles, le Zoo Parc de Beauval a fait appel aux internautes. "Plus de 122.000 Français se sont connectés sur notre site pour choisir les prénoms. Yuandudu et Huanlili ont été plébiscités. Ils ont reçu plus de 45% de votes favorable", précise à l'AFP Delphine Delord, directrice déléguée du zoo.