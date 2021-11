Éric Abidal infidèle, supplie sa femme Hayet de le pardonner : "Je mérite cette humiliation"

C'est une histoire dont les répercussions sont totalement inattendues et chaque jour apporte son lot de surprises. Depuis l'agression de la joueuse du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui le 4 novembre proche de son domicile de Chatou dans les Yvelines, le scénario ressemble à un film hollywoodien. Si dans un premier temps les soupçons se sont portés sur sa coéquipière en club Aminata Diallo, les enquêteurs sont rapidement partis sur la piste d'une querelle amoureuse. C'est alors qu'est apparu le nom de l'ancien international tricolore Éric Abidal. La puce de la joueuse de 31 ans est au nom de celui qu'elle a connu du temps où les deux évoluaient du côté de Barcelone. Une information qui a littéralement fait éclater le couple que l'ancien sportif de 42 ans forme depuis des années avec Hayet.

La femme d'Éric Abidal a annoncé par la voix de son avocat qu'elle demandait le divorce après que son mari lui ait finalement révélé avoir eu une relation extraconjugale avec Kheira Hamraoui. Une nouvelle qui a visiblement dévasté Éric Abidal comme on peut le constater aujourd'hui. Sur son compte Instagram officiel, l'ancien partenaire de Franck Ribéry en Bleu a posté une photo de lui la mine décomposée avec un message pour le moins inattendu. "Hayet Abidal pardonne moi. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie , et surtout la mère de nos merveilleux enfants", écrit-il en préambule.

Une annonce publique très surprenante et quelque peu désespérée pour tenter de reconquérir le coeur de celle avec qui il a eu cinq enfants. Mais ce n'est pas tout puisque la suite du message est également très évocatrice. "Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant. El hamdouli'allah. An sha'allah un jour tu me pardonneras", conclut-il avant de laisser un hashtag que l'on pourrait transcrire par : "Je t'aime plus que tout l'univers".