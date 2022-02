Hayet Abidal cash sur les infidélités de son mari : 'Kheira Hamraoui n'était pas la première'

C'est l'affaire qui fait parler le monde du football depuis bientôt trois mois et chaque semaine offre son lot de rebondissements. Depuis l'agression de la joueuse du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui le 4 novembre dernier, les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire de Versailles ne savent plus où donner de la tête. Après avoir suivi la piste d'Aminata Diallo, une coéquipière d'Hamraoui, ils se sont ensuite intéressés à Éric Abidal, l'ancien joueur de l'équipe de France, qui a entretenu une relation extraconjugale avec la footballeuse de 32 ans.

Une révélation qui a fait voler en éclat le couple qu'il forme depuis près de vingt ans avec sa femme, Hayet Abidal. Cette dernière a rapidement demandé le divorce et depuis, elle n'hésite pas à balancer pique sur pique à l'ancien footballeur et sa maîtresse. Elle vient d'ailleurs d'accorder une interview au Parisien dans lequel elle revient sur cette demande de divorce survenue très rapidement. "Certaines personnes m'ont reproché de ne pas avoir pardonné à mon mari et d'avoir demandé le divorce à la suite de cette histoire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que notre mariage a été traversé de beaucoup de zones d'ombre", révèle-t-elle, avant d'ajouter le coup de grâce : "Kheira Hamraoui n'était pas la première".

Éric a juste publié un post d'excuses sur Instagram, supprimé 48 heures après. Le pardon le plus court de l'histoire...

La mère de cinq enfants est également revenue sur ce moment où Éric Abidal lui a avoué sa tromperie. Blessée, elle n'a pas apprécié son attitude par la suite. "En aucun cas Éric ne m'a demandé pardon en face-à-face, comme il ne m'a jamais défendue des accusations ou des rumeurs qui pesaient sur moi. Je lui en veux terriblement", lâche-t-elle. Hayet a également évoqué cette surprenante publication sur les réseaux sociaux mise en ligne le 23 novembre dernier. "Éric a juste publié un post d'excuses sur Instagram, supprimé 48 heures après. Le pardon le plus court de l'histoire...", conclut-elle. Ambiance...

