Hayet Abidal 'trompée, salie, humiliée' par son mari Eric Abidal : révélations fracassantes sur l'affaire Hamraoui

Hayet Abidal a décidé de jouer carte sur table en témoignant pendant de longues minutes sur le scandale que constitue l'affaire Hamraoui. Pour rappel, le 4 novembre 2021, la joueuse du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui est violemment agressée par deux hommes cagoulés à proximité de son domicile, à Chatou (Yvelines). L'enquête détermine que la puce de son téléphone est au nom d'Éric Abidal et l'histoire extraconjugale qu'a entretenu l'ancien joueur de l'équipe de France avec la victime est révélée au grand jour. Une révélation qui fait éclater la relation de près de 20 ans entre l'homme de 42 ans et sa femme, Hayet.

Cette dernière demande rapidement le divorce et elle vit désormais seule avec ses 5 enfants à Barcelone, où elle a repris sa vie en main et se montre très active sur les réseaux sociaux. Hayet Abidal a décidé de se confier sur toute cette affaire dans une longue interview accordée à l'influenceuse Magali Berdah. Elle évoque notamment les débuts de l'affaire, qu'elle n'a pas du tout vu venir. "Je l'ai appris comme tout le monde, c'est ce qui est triste. J'avais mon mari à côté de moi et cette bombe médiatique qui a explosé mondialement. Ce qui m'attriste le plus dans cette histoire... l'infidélité, on peut pardonner. Mais j'ai été prise pour une imbécile", lâche-t-elle.

J'étais partout, trompée, salie, humiliée et j'apprenais tout par la presse

Surprise et extrêmement déçue, Hayet Abidal ne mâche pas ses mots pour décrire la situation qu'elle a vécu. "J'étais partout, trompée, salie, humiliée et j'apprenais tout par la presse. Il me disait juste de ne pas regarder", se souvient-elle. Niant tout en bloc au départ, un élément va obliger Éric Abidal à se confesser : "Il y a eu l'histoire de la carte SIM. C'est là qu'on est remonté à moi. On m'a accusée, soupçonnée d'avoir monté l'agression de cette fille. Là, il n'a plus eu le choix que de m'avouer qu'il me trompait".

Choquée par l'attitude de son mari, Hayet Abidal indique tout de même qu'elle a réussi à lui pardonner depuis. La mère de famille demande le divorce, mais visiblement Éric Abidal ne veut pas, comme elle l'explique dans l'interview.