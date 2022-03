Hayet Abidal présente sa sublime fille Canelia le jour de ses 16 ans

Hayet Abidal se souviendra longtemps de son année 2021 tant elle aura été riche en bouleversements dans sa vie personnelle. Mariée depuis de longues années avec l'ancien footballeur de l'équipe de France, Eric Abidal, elle s'est retrouvée impliquée bien malgré elle dans l'affaire Kheira Hamraoui. Après l'enquête qui a suivi la sauvage agression de la joueuse du PSG, le mari d'Hayet a été obligé d'admettre qu'il a entretenu une relation avec la sportive de 32 ans, révélation qui a fait exploser son couple.

Depuis, Hayet Abidal a repris sa vie en main, sans son mari, mais avec ses cinq enfants. Installée à Barcelone, où l'ancien footballeur a terminé sa carrière après avoir surmonté une grave maladie, la belle brune se montre une maman exemplaire pour ses petits. Très active sur Instagram, elle aime poster des photos et des vidéos d'eux pour montrer à quoi ressemble leur vie en Espagne. Hier, c'était l'anniversaire d'une de ses quatre filles, la jeune Canelia. Pour l'occasion, Hayet a mis en ligne une publication où elle lui a déclaré tout son amour. "Tu es une fille tellement positive, charmante et absolument adorable", écrit-elle en préambule.

Je suis tellement fière de pouvoir t'appeler ma fille car personne ne t'arrivera jamais à la cheville

Sur les photos, Canelia pose devant une étendue d'eau à proximité d'un port, et on peut voir que la jeune fille a hérité de la beauté de sa mère. "Je suis tellement fière de pouvoir t'appeler ma fille car personne ne t'arrivera jamais à la cheville. Joyeux anniversaire à ma parfaite et adorable fille", poursuit-elle. Une publication qui a fait réagir l'une des grandes amies d'Hayet Abidal et la femme d'un autre joueur très célèbre, puisqu'il s'agit de Wahiba Ribéry. "Jolie Canelia, en te souhaitant santé, amour, bonheur et de la réussite", commente-t-elle.